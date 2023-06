Streunender Jagdhund tötet sechs Kaninchen: Wildkamera zeichnet alles auf

Reinholterode - In Reinholterode im Kreis Eichsfeld hat ein streunender Jagdhund in der Nacht zu Mittwoch sechs Kaninchen getötet.

Die Polizei versucht nun den Besitzer des Hundes herauszufinden. (Symbolfoto) © 123RF/dreidos

Wie aus einem Bericht der Polizei hervorgeht, soll es sich bei dem Vierbeiner um einen grauen Jagdhund handeln.

Den Angaben nach war das Tier gegen Mitternacht auf ein Grundstück in Reinholterode gelangt. In einem Außengehege griff er dann die wehrlosen Häschen an.

Als der Besitzer aus dem Haus stürmte, flüchtete der Hund "mit einem Kaninchen im Fang", teilten die Beamten mit.

Aufgezeichnet wurde das Geschehen von einer Wildkamera. Diese dient nun als Ermittlungsgrundlage.