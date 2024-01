Süße Baustellen-Entdeckung: Frau holt gefangenen Waldbewohner unter Plane hervor

Ein Graufuchs war unter einer Plastikplane gefangen. Eine Tierschützerin kümmerte sich mithilfe eines Polizisten um das Tierchen in Not. © Fotomontage: Facebook/Wild West Wildlife Rehabilitation Center

Wie das Wild West Wildlife Rehabilitation Center auf Facebook mitteilte, rief ein Hilfssheriff die Spezialisten zum Neubau einer Schule, um einen Graufuchs in Not zu bergen. Dem Anschein nach entdeckten Bauarbeiter das kleine festsitzende Lebewesen zuvor unter einer Plane auf der Beton-Tribüne. Doch Handwerker gingen auf Abstand und ließen Profis an die Arbeit.

"Ehrlich gesagt dachten wir, es würde eine Verfolgungsjagd zu Fuß werden", heißt es in dem Beitrag. Doch der Fall entwickelte sich leichter als gedacht: In dem veröffentlichten Video der Tierschützer ist zu sehen, wie eine Mitarbeiterin den Fuchs packt und ihn mithilfe eines Polizisten unter der Abdeckung hervorholt.

Augenscheinlich leicht verdutzt über seine vermeintliche Gefangenschaft blickt das gerettete Tierchen in die Kamera. Doch der Waldbewohner kann froh sein: Die Spezialisten brachten den Kleinen in eine Pflegestelle, behandelten seine Flöhe, entwurmten ihn und hielten ihn warm.