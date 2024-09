Süßer Rüde ist ein einziges Rätsel: Findet Fiete nach Horror-Erlebnis wieder in die Spur?

Grundkommandos wie "Sitz", "Platz" und "Bleib" sind durchaus bereits in seinem Wortschatz integriert und auch Begegnungen mit anderen Hunden sind in der Regel kein Problem. Und auch äußere Reize können Fiete nicht aus der Ruhe bringen.

Was sich hingegen schnell herauskristallisierte: Fiete ist äußerst menschenbezogen und zeigt sich seinen Bezugspersonen gegenüber enorm loyal und freundlich. Eine enge Bindung ist für ihn das A und O und hat er sich einen Zweibeiner erstmal als Vertrauten ausgeschaut, so genießt er jede sich bietende Streicheleinheit.

Seine Menschen machten sich nicht einmal die Mühe, zumindest einige wenige essenzielle Informationen zu Fiete mit auf den Weg zu geben. So ist und bleibt die Fellnase in gewisser Hinsicht ein Rätsel für die Tierfreunde, da nichts Genaues über sein Alter oder seine Vorgeschichte bekannt ist.

So wurde der Vierbeiner mit dem faltigen Antlitz nachts unvermittelt am Parkplatz der Einrichtung angebunden und dort auf sich allein gestellt zurückgelassen, schildert ein Sprecher des Tierheims in Mittelhessen.

Besonders wichtig ist abschließend noch zu wissen: In Zusammenhang mit seiner ungewissen Vorgeschichte können die Mitarbeiter des Gießener Tierheims nicht sagen, ob und inwiefern Fiete jemals in Verbindung mit Kindern gekommen ist. Weder Katzen noch Kinder sollten also in seinem neuen Zuhause leben.

Wer Fiete nach derartig traumatischen Erlebnissen ein liebevolles, "richtiges" Zuhause geben möchte, kann sich mit dem Tierschutzverein unter der Nummer 0641/52251 in Verbindung setzen.