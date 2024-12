Süßer Welpe in Plastiktüte abgegeben: Wer hat ein Herz für Hundebaby Silas?

Frankfurt am Main - Wie kann man das einem derart hilflosen Wesen nur antun? Diese Frage stellen sich auch die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841, die sich bis auf Weiteres um Welpe Silas kümmern. Denn wie dieser seinen Weg in die Pflegeeinrichtung fand, ist äußerst dramatisch.