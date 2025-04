Super selten: Als Frau dieses putzige Nagetier entdeckt, packt sie sofort ihre Kamera aus

Sioux Falls (South Dakota/USA) - So süß. Eine Frau aus den USA staunte wohl nicht schlecht, als sie diesen putzigen Nager in einem Baum sah. Ein Glücksfall, den solche Tiere sind extrem selten.

Dem putizgen Nager geht es pudelwohl. Er hat es sich auf einem Baum gemütlich gemacht. © Facebook/Sioux Falls Parks and Recreation

Angela Sterling aus Sioux Falls (US-Bundestaat South Dakota) war gerade in ihrem Garten, als sie IHN entdeckte. Ein kleines, pelziges Nagetier, dass es sich auf einem Baum im angrenzenden Golfplatz gemütlich gemacht hat.

Angela zögerte nicht und machte sofort ein paar Aufnahmen, erzählte sie später dem Portal "The Dodo". Doch was ist das überhaupt? So etwas habe sie noch zuvor gesehen, schildert die Fotografin. Angela bemühte Google und wurde fündig: Der kleine Nager ist ein extrem seltenes Albino-Grauhörnchen, hat schneeweißes Fell und lila Augen.

Nur eines von 100.000 Grauhörnchen, hat die seltene Mutation. Angela schickte die Bilder des putzigen Nagers an die städtische Parkbehörde "Sioux Falls Parks and Recreation", die den Golfplatz verwaltet.

"Dieser kleine Kerl wurde in einem Baum direkt neben Loch 1 entdeckt und genoss die unglaubliche Aussicht", schrieb die Parkbehörde später bei Facebook und traf damit einen Nerv. Viele Menschen wollten wissen, was nun mit dem seltenen Nager geschieht und vor allem, ob er denn schon einen Namen hat.