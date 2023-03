Tierbabys gerettet: Winzige Eichhörnchen entgehen dem sicheren Tod

München - Drei Eichhörnchenbabys sind dank einer aufmerksamen Passantin in München dem sicheren Tod entgangen.

Diese drei Eichhörnchenbabys konnten in München gerettet werden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Dienstag berichtete, entdeckte die Frau die Tierbabys am Montagnachmittag in der Züricher Straße.

Von der Eichhörnchenmutter fehlte jedoch jede Spur.

Die Fußgängerin reagierte richtig und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Wildtiere wurden mit einem Kleinalarmfahrzeug abgeholt und in einer speziell ausgepolsterten sogenannten "Tierfangkiste" sicher zur Wache nach Schwabing transportiert.

Die Leitstelle hatte inzwischen schon den Eichhörnchenschutzverein benachrichtigt. Helfer nahmen sich der Tierchen an und werden die Eichhörnchen aufpäppeln.

Für die jungen Tiere war dies vermutlich die Rettung in letzter Not, da so kleine Eichhörnchen häufig eine gefundene Mahlzeit für Krähen und andere Raubtiere darstellen.