Tierfilmer braucht für seine Bilder Zeit und Nerven: Gut getarnt ist halb gewonnen!

Sachsen - Er macht scheue Tiere in seltenen Posen zu Kino- und Fernsehstars: Lennert Piltz (41) ist Tierfotograf und -filmer. Sein Jagdrevier für kamerascheue Tiere ist vor allem das über 5.000 Hektar große Lausitzer Seenland.

"Auf mein erstes gutes Foto von einem Ziegenmelker musste ich zwei Jahre warten", sagt er. Er hatte den perfekt getarnten Tieren zuvor so lange nachgestellt, dass er fast schon zum Vogelfamilienmitglied wurde.

Um dabei zum Beispiel den Ziegenmelker - den am besten getarnten Vogel der Lausitz - vor die Linse zu bekommen, muss er selbst zum Meister der Tarnung werden.

Einmal kam er dabei sogar in Lebensgefahr, "als ein brunftiger Hirsch auf mein Versteck losstürmte, erst in letzter Sekunde abbog".

Für einzigartige Bilder bleibt im Sommer an 20 Tagen im Monat das Bett neben seiner Freundin Marleen (39) zu Hause leer, wenn er mal wieder in der Wildnis übernachtet.

"Ich orientiere mich am markanten Schnurren der Vögel, mit dem sie ihr Revier abstecken. Dann suche ich mit dem Fernglas Meter für Meter den Boden ab", erzählt er. So kommt er Schnurren für Schnurren dem Gelege Schritt für Schritt näher - wenn es windstill, Nacht und 20 Grad warm ist.

Der streng geschützte Ziegenmelker wurde im Laufe der Jahre zu seinem Lieblingsvogelmotiv. "Er ist nachtaktiv, legt seine Eier als Bodenbrüter direkt auf dem Waldboden ab", weiß Piltz. Das macht es besonders mühsam, die Nachtschwalben-Art beispielsweise in der Slamener Heide aufzuspüren.

Damit ist der Tierfilmer quasi jederzeit schussbereit für alles, was da vor seinen Linsen kreucht und fleucht.

Er konnte der Laubheuschrecke mit einem speziellen Makroobjektiv, das wie ein Stabmikrofon aussieht, ganz nah auf die Pelle rücken und jedes Detail einfangen. "Ich bin meist mit einem Fotorucksack unterwegs, in dem sich verschiedenste Kameras, Objektive und Stative befinden", erzählt er.

Auch auf das richtige Equipment kommt es an. Dieses seltene Grüne Heupferd erwischte Piltz ganz zufällig beim Radeln mitten auf einem Sandweg - und das auch noch während einer nur seltenen dokumentierten Ei-Ablage in freier Wildbahn.

Zum Dank für die seltenen Bilder hat sein Filmproduzent die Initialen von Lennert Pilz später am Computer künstlich auf die Lok geprägt: LP - zwei Buchstaben als Signatur für größtes Glück.

"Für die Bilder habe ich zwei Monate lang täglich bis zu zehn Stunden an einer Waldschneise in meinem Tarnzelt gewartet", gesteht er. "Ich wollte gerade frustriert abbrechen, da kamen erst die Wölfe, dann die Lok ins Bild." Nach dem Klickgewitter und als sie nur noch die Rücklichter der Lok sahen, kehrten die Welpen übrigens seelenruhig zum Spielen auf den Gleisdamm zurück.

Zudem knipsen ferngesteuerte Kameras die Tiere, wenn sie in Bewegungssensoren tappen. "Dafür nutze ich 40 mal 50 Zentimeter große Kunststoffkisten, in denen Weitwinkelkameras versteckt sind."

Diese Blauen Moorfrösche ließen sich im März bei bibberkalten sieben Grad Wassertemperatur ablichten. "Für solche Amphibien-Aufnahmen gehe ich mit Wathose in Tümpel oder liege tagelang in selbstgebauten Buden oder im Zelt am Wasser."

Jedes Verlassen der Verschläge verscheucht Tiere. Deshalb bleibt auch die Notdurft in einem Eimer im Zelt. Denn absolute Ruhe ist die beste Garantie für gute Aufnahmen. Tee aus der Thermoskanne spendet etwas Wärme. Manchmal bringt ihm seine Freundin Marleen (39) Eintöpfe in Tupperdosen in die Lausitzer Wildnis hinaus.

"Am liebsten mag ich ihre Kartoffelsuppe mit Würstchen." Und statt einer Dusche hat er immer Wechselsachen im Auto.