Abschied aus Berlin: Panda-Zwillinge ziehen weg

Die Panda-Zwillinge sind ein Herz und eine Seele. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Geburt der beiden Pandas war vor vier Jahren eine kleine Sensation. Die beiden waren rund um die Uhr auf die Versorgung ihrer Mutter angewiesen und sie wogen damals nicht mehr als eine Tafel Schokolade. Mittlerweile bringen sie jeweils ein Gewicht von 80 Kilogramm auf die Waage.

"Die Geburt der ersten Großen Pandas in Deutschland war nicht nur ein persönlich bewegendes Erlebnis, sondern auch ein Höhepunkt in meiner beruflichen Laufbahn als Zootierarzt und Zoodirektor, den so leicht nichts mehr in den Schatten stellen wird", sagte Zoodirektor Andreas Knieriem am Dienstag.

Die Trennung zu den Eltern wird den beiden "Teenager-Pandas" am Ende nicht allzu schwerfallen. Seit mittlerweile zwei Jahren leben Meng Yuan und Meng Xiang, wie sie offiziell heißen, schon von ihren Eltern getrennt.