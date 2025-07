Schwerer Weg zurück ins Tierheim: Wer gibt Nemo eine zweite Chance?

Dellbrück - Manchmal spielt das Leben eben anders, als man denkt: So ergeht es aktuell Hund Nemo, der aufgrund eines traurigen Schicksals seit Kurzem wieder im Tierheim Dellbrück wohnt.

Alles in Kürze

Damals ging es für ihn in ein liebevolles Zuhause, das sich nun leider auf tragische Weise verändert hat.

Am Mittwoch teilte das Tierheim auf Instagram ein Bild des wuscheligen Kerls, der trotz allem freundlich in die Kamera strahlt.

Das Tierheim zeigt in seiner Instagram-Story Nemos Vorzüge und hofft, schnell einen neuen Besitzer für den wuscheligen Rüden zu finden. © Bildmontage: Instagram/ Tierheim Dellbrück

Für das Tierheim ist klar: "Wir nehmen alle Schützlinge zurück – auch wenn sie alt, grau und krank sind."

Gleichzeitig gibt es einen kleinen Seitenhieb an andere Organisationen: "Es wäre unser großer Wunsch, dass mehr andere Vereine das ebenso täten. Leider erleben wir immer wieder, dass das Verantwortungsgefühl mit dem Schutzvertrag endet und die Leute dann mit ihrem Tier vor unserer Tür stehen."

Doch statt Frust setzt das Tierheim auf Hoffnung: Sie hoffen, das Nemos zweiter Aufenthalt bei ihnen nicht allzu lang wird.



Der flauschige Malamute-Rüde hat nämlich einiges zu bieten: ein freundliches Wesen, ein bisschen Lebenserfahrung und eine Menge Charme. Jetzt fehlen nur noch die richtigen Menschen, die wissen, was für Powerpakete diese nordischen Hunde sein können.

Wer also Interesse an Nemo hat, kann sich hier oder auch telefonisch unter 0221 684926 an das Tierheim Köln-Dellbrück wenden.