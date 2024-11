Als dieser verletzte Kater eingeliefert wird, versteht Tierheim die Welt nicht mehr!

Der verletzte Martin hofft darauf, im Tierheim Bergheim wieder auf die Beine zu kommen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

In gewohnt lustiger Manier hatten es sich die Tierretter zur Aufgabe gemacht, den tapferen Racker auf vier Pfoten der breiten Masse vorzustellen, um auf sein Schicksal aufmerksam zu machen.

Denn: Martin wurde mit einer akuten Verletzung am Bein in Kerpen-Horrem gefunden!



Seitdem versteht er kein bisschen, was aktuell um ihn herum so passiert. "Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich hierhergekommen bin. Und schon gar nicht, was das gelbe Ding an meinem Bein ist", schreibt das Tierheim über den frischesten Notfall.

Der muss sich in den nächsten Tagen erst einmal in seiner Quarantänebox von den ganzen Strapazen erholen - nicht zuletzt, um seine Verletzung auszukurieren. An eine Vermittlung ist daher noch überhaupt nicht zu denken, ganz im Gegenteil!

Um den tapferen Streuner wieder in die richtige Spur zu bringen, ist jetzt die Community gefragt.