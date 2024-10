Als Tierheim die Wahrheit über diesen Hund erfährt, ist der Frust groß!

Köln - Im Tierheim Dellbrück reiht sich aktuell ein weiterer Notfall in die Liste der Vierbeiner mit traumatischen Erfahrungen ein. Wer schenkt Bullterrier Ivar künftig ganz viel Liebe und Vertrauen?

Terrier Ivar sucht nach dem Dilemma mit seinem Ex-Besitzer ein neues Zuhause. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Einlieferungen mit absurden Hintergründen haben die Tierretter aus dem Kölner Osten in den vergangenen Jahren ohne Ende versorgen müssen.

Auch der kleine Ivar kann davon berichten, dass sich sein Leben von einem auf den anderen Tag um 180 Gedreht hat. Denn: Der Vierbeiner soll kurz vor seiner Ankunft im Tierheim gefunden worden sein.

Laut Tierheim aber kompletter Quatsch! "Ivar scheint in Köln ein ziemlich bunter Hund zu sein und so erfuhren wir, (...) dass der angebliche Finder der Besitzer war", fiel den Mitarbeitenden via Instagram die Kinnlade herunter.

"Wir sind jedes Mal maßlos enttäuscht von solchen Aktionen." Statt Frust zu schieben und den "Finder" ins Tierheim zu zitieren, konzentriert sich nun alles auf den kleinen Racker Ivar.

Der soll von der Wut auf seinen Ex-Besitzer so gut wie gar nichts mitbekommen. Stattdessen wird in der Zwischenzeit schon eifrig nach einer neuen Bleibe für den knapp Dreijährigen gesucht.