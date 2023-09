21.09.2023 07:10 1.652 Amazon-Mitarbeiterin liefert Paket, plötzlich beißt sie etwas extrem Giftiges ins Bein

Am Montagabend, dem 18. September, wollte eine Lieferantin von Amazon ein Paket an ein Haus in Palm City (Florida, USA) liefern.

Von Chris Pechmann

Palm City (USA) - Schreckliche Attacke und ein Ende im Krankenhaus: Am Montagabend, dem 18. September, wollte eine Amazon-Lieferantin ein Paket an ein Haus in Palm City (Florida, USA) liefern. Die Amazon-Paketlieferantin kam umgehend in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/bee32 Wie das Martin County Sheriff's Office bei Facebook mitteilte, ging die Frau zur Eingangstür des Gebäudes und stellte ihre Lieferung ab. In diesem Moment biss jedoch eine Östliche Diamant-Klapperschlange zu, die sich in der Nähe des Eingangs zusammengerollt hatte. Das Kriechtier versank seine Giftzähne in der Wade der Amazon-Mitarbeiterin, knapp unter der Kniekehle. "Sie wurde sofort krank", heiß es in dem Beitrag. Die Disponenten konnten im Anschluss an die Attacke den genauen Standort der Paketbotin über die GPS-Koordinaten ihres Handys ermitteln, sie schaffte es zudem auch noch selbst den Notruf zu alarmieren. Die Frau wurde letztendlich schwer vergiftet in ein Krankenhaus gebracht, wo sie sich aktuell in "einem sehr schlechten Zustand befindet". Die Östliche Diamant-Klapperschlange versteckte sich an der Eingangstür des Hauses. © Facebook/Martin County Sheriff's Office Die Polizei teilte mit, dass Östliche Diamantrücken hochgiftige Schlangen seien, die in dieser Gegend sehr häufig vorkommen. Bei einer wahrgenommenen Bedrohung setzen die Tiere ihre Rassel ein und können auch zubeißen. Ein unbehandelter Biss kann schwere Folgen haben für den menschlichen Körper haben und sogar zum Tod führen.

