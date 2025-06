Angefahren und verletzt im Graben liegen gelassen: Hund Dingo erlebt süßes Wunder

Alles in Kürze

Trotz der Tatsache, dass Dingo ein Bein sowie Ohr abgenommen werden mussten, strahlt der kleine Racker bis über beide Backen und freut sich darauf, an der Seite der richtigen Menschen so richtig Gas zu geben.

"Er wurde in Brasov operiert, er verlor ein Bein, ein Ohr und hat Verletzungen auf dem Rücken. Aber er ist der fröhlichste Hund, den man sich nur vorstellen kann", schwärmen die Tierretter aus dem Kölner Osten über einen der sechs Neuzugänge.

Der kleine Mann hat einen beeindruckenden Kampfgeist und will schon bald zu einer neuen Familie ziehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Wie seine derzeitigen Vermieter erklären, liebt Dingo Menschen und spielt so gerne und ausgiebig, als hätte "sein Körper nie einen Schaden genommen."

Statt zusammengekauert in einer Ecke zu sitzen und das Schicksal über sich hereinbrechen zu lassen, kämpft Dingo Tag für Tag für ein besseres und schöneres Leben.

"Wenn wir sehen, wie lebensfroh er ist und alle mit seiner guten Laune ansteckt, wissen wir, dass wir das Richtige getan haben. Auch wenn es hier jetzt noch etwas enger wird."

Ernsthafte Interessenten, die sich in Dingos bezauberndes Lächeln und seine dunklen Knopfaugen verguckt haben, dürfen sich sowohl telefonisch unter 0221684926 oder per E-Mail an info@tierheim-koeln-dellbrueck.de beim Tierheim Dellbrück melden.