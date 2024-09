10.09.2024 06:13 860 Auf die Hufe, fertig, los: Partygeiles Pferd groovt mit Teenies um die Wette

Taktgefühl ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Das dachte sich wohl auch ein Pferd in Mexiko und gab an ungewohnter Stelle kurzerhand Nachhilfe in Musik.

Von Simon Schwenk

Chihuahua (Mexiko) - Und plötzlich sind alle Gäule mit ihnen durchgegangen! Taktgefühl ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Das dachte sich wohl auch ein Pferd in Mexiko, gab an ungewohnter Stelle kurzerhand Nachhilfe in Musik - und brachte das Netz zum Ausflippen. Bei Nacht und mitten auf einer viel befahrenen Schnellstraße im Norden Mexikos kam plötzlich richtige Partystimmung auf. © Screenshot/TikTok/alexapinedo00 Wer auf einer Straße mit einer Pferdekoppel unterwegs ist, bekommt im Rückspiegel für gewöhnlich kein tierisches Spektakel zu Gesicht. Eine Teenagergruppe im mexikanischen Chihuahua staunte jedoch nicht schlecht, als ihr ein besonderes musikalisches Talent begegnete - das in den sozialen Medien auch ganz ohne "Gesangsprobe" hohe Wellen schlug. Nach Informationen von "El Momento" ereigneten sich die kuriosen Aufnahmen Anfang September auf einer dortigen Schnellstraße. Tiergeschichten Zuckersüßer Welpe wartet auf Happy End: Kannst Du Lou Liebe geben? Die feierwütigen jungen Mädchen hatten sich auf der Rückbank eines Autos mit dröhnender Partymusik bequem eingerichtet und warteten förmlich auf die Interaktion mit dem Pferd hinter ihnen. Pferd und Teenies völlig aus dem Häuschen: Bei "Dembow Bélico" brachen alle Dämme Der ungewöhnliche Protagonist der Geschichte: Ein Pferd stellte sein großes Rhythmusgefühl vor laufender Kamera unter Beweis. © Screenshot/TikTok/alexapinedo00 Das Tier ließ sich schließlich nicht zweimal bitten und bewegte seinen Kopf gekonnt im Rhythmus zu "Dembow Bélico", eines spanischsprachigen Songs des Interpreten Tito Double P. Dabei glänzte der Vierbeiner längst nicht nur durch ein erstaunlich gutes Rhythmusgefühl, sondern erwies sich darüber hinaus als exzellente Stimmungskanone im öden Feierabendverkehr. Die Teenager reagierten geradezu euphorisch auf die spontane Straßeneinlage und gaben ihrerseits mächtig Gas mit der Stimme, sodass sich die Fahrspur kurzerhand in eine hitzige Partymeile verwandelte. Tiergeschichten Mutige Rettungsmission: Kaum zu glauben, wer hier auf dem Roller mitfährt Die gut einminütige Sequenz, die auf dem TikTok-Kanal von "alexapinedo00" verbreitet wurde, ging quasi über Nacht steil viral und wurde bereits über zwei Millionen Mal aufgerufen. Unzählige Internetnutzer zeigten sich begeistert von den irren musikalischen Fähigkeiten des Pferdes und hinterließen überwiegend humorvolle Kommentare unter dem kurzweiligen Clip. So stellte ein Nutzer nüchtern fest, dass das Pferd mehr soziales Leben habe als er selbst. Die Bilder sprechen eben für sich.

Titelfoto: Screenshot/TikTok/alexapinedo00