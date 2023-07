Aus einem Trio wurde ein Duo: Ausgesetzte Katzen müssen Schicksalsschlag verkraften

Dellbrück - Viel zu oft berichten Tierheime über das Schicksal von Tieren , die ausgesetzt oder in verwahrlosten Wohnungen aufgefunden werden. Diesmal können die Pfleger aus Dellbrück ein Lied davon singen.

Diese süße Katze wurde von einem Autofahrer auf der A3 gefunden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Denn dort nahmen die Mitarbeiter nun ein Katzen-Duo auf, das zweimal quer durch NRW reisen musste. "Diese beiden Redheads haben in ihrem jungen Leben schon so viele Abenteuer erlebt, dass sie ein Buch damit füllen könnten (zumindest ein Pixi-Buch)", schreibt das Tierheim Dellbrück in seinem neuesten Instagram-Beitrag.

Ihr Besitzer, der es nicht wirklich gut mit ihnen meinte, habe die Vierbeiner vergangene Woche - zusammen mit einem dritten Geschwisterchen - an einer Autobahn-Raststätte in Köln auf der A3 ausgesetzt.

"Ein aufmerksamer PKW-Fahrer aus Duisburg entdeckte das Trio, war auf dem Weg nach Hause und nahm die Gang mit in sein lokales Tierheim. Von dort bekamen wir dann die Information über die gestrandeten Miezen", erklären die Pfleger weiter.

Da das Tierheim in Duisburg jedoch restlos überfüllt war, wurden die Mitarbeiter aus Dellbrück gebeten, die drei Rheinländer zu übernehmen.