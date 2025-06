Rettungsschwimmer ruft Frau aus Meer: Als sie den Grund sieht, trifft sie der Schlag

Florida (USA) - Sommer, Sonne, Strand: Was gibt es da Schöneres als den Gang ins kühle Nass des Meeres? Lauren Roth wollte sich das im Sunshine State Florida nicht entgehen lassen. Doch als die Frau bis zu den Oberschenkeln im Wasser stand, rief ein Rettungsschwimmer sie zurück. Als Roth den Grund wenige Sekunden später vor sich sah, traf sie der Schlag!

Schnell wird klar: Der Hai muss ein ziemlicher Brocken sein, also mehrere Meter lang. Gefilmt wird die ganze Szene von Roths Mann Matt, der ungläubig lacht, als er das Wahnsinnstier sieht.

Dann passiert es: Eine Haifischflosse zeichnet sich genau an der Stelle ab, an der die US-Amerikanerin gerade noch gestanden hatte. Genau wegen dieses Raubtiers hatte der Retter sie zurückgerufen.

Die bedrohliche Szene ist seit wenigen Tagen in einem kuriosen TikTok-Video zu sehen. Roth steigt darin gerade aus den Wellen, bedankt sich bei dem Rettungsschwimmer für die Warnung.

Wenige Sekunden nachdem Roth aus dem Wasser gekommen war, war in unmittelbarer Nähe ein großer Hai zu sehen. © TikTok/Screenshot/lollie214

In den ersten vier Tagen seit seiner Veröffentlichung hat der virale Hit bereits 14 Millionen Klicks erreicht, dazu mehr als 590.000 Likes. Viele User haken in der Kommentarspalte nach, was genau für ein Hai da zu sehen ist.

"Ich habe den Rettungsschwimmer 'Bullenhai' sagen hören", erklärt Roth in einem Unterkommentar. Sollte das stimmen, hätte das Raubtier für sie zur tödlichen Gefahr werden können. Bullenhaie haben weltweit schon mehrfach Menschen getötet.

Im Gespräch mit Newsweek erklärte Roth diese Woche, dass der Vorfall bereits eine Weile zurückliege.

"Matt kommt aus Florida, deshalb hat er mich Monate vor unserem Umzug hierher darauf vorbereitet, dass die Tierwelt hier sehr intensiv ist. Deshalb war ich weniger verängstigt, als ich hätte sein können", erzählte sie.

Dennoch gab Roth im selben Atemzug zu, dass sie in diesem Moment vielleicht auch einfach vom Schock überwältigt gewesen sei. Ihr im Video überraschend gut gelaunter Mann sei übrigens erst so glücklich gewesen, als sie außer Gefahr war, so die US-Amerikanerin abschließend.