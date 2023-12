Aus Rumänien nach Deutschland: "Wir retten die Welt dieser Hunde!"

Burg - 15 Stunden Autofahrt mit der Hoffnung auf ein neues Leben: So erging es 19 niedlichen Hunden , die aus dem größten Tierheim Europas nach Sachsen-Anhalt gebracht wurden. Begleitet wurden sie vom Kamerateam der MDR-Doku "#TeamTierheim".

"Wir können sie nicht alle retten, aber wir retten die Welt dieser Hunde", erklärt sie in der MDR-Doku #TeamTierheim.

In der Kleinstadt nahe Bukarest leben aktuell tausende Tiere. Da muss Abhilfe angeboten werden, so viel man kann, findet Finger.

Nun hat sich das Team rund um Tierheimleiterin Astrid Finger dazu entschieden, Europas größtem Tierheim "Smeura" in Rumänien knapp 20 Hunde abzunehmen.

Für die 19 Vierbeiner beginnt nun ein ganz neues Leben. © MDR/ariane film

Besonders einige Windhunde brauchten schnell einen neuen Unterschlupf. In Rumänien steht der eisig kalte Winter bevor, und das Tierheim Smeura hat keine Unterbetten, um die von Natur aus dünnen, kurzhaarigen Hunde warmzuhalten.

Astrid Finger überprüft noch die Richtigkeit der Einreisedokumente, bevor die Vierbeiner schnell das Gelände erschnüffeln dürfen. "Das ist eine absolute Wundertüte", meint sie, "wir sind aufgeregt, auch wenn wir es schon hundertmal erlebt haben!".

Der Kleintransporter wird schließlich mit Futterspenden zurück nach Rumänien geschickt, während sich die neuen Schützlinge in ihren Quarantäne-Räumen einnisten. Dort werden sie jetzt erst mal einige Tage verbringen, bevor sie den anderen Bewohnern des Tierheims vorgestellt werden können.

Wie gut sich die Neuankömmlinge in Burg einleben, warum der süße Dackel Cookie plötzlich nicht mehr laufen kann und welche Fortschritte Hundetrainerin Karin Siska mit dem Wirbelwind Kalle macht, erfahrt Ihr in der MDR-Doku #TeamTierheim, die ihr in der Online-Mediathek anschauen könnt.

Alle Infos zu den Tieren im Tierheim Burg bekommt Ihr auf ihrer Website.