Autofahrerin glaubt, sie müsse ein paar Gänse durchlassen: Dann bleibt ihr die Spucke weg

Ohio (USA) - Als sie mit ihrem Auto anhielt, dachte sie noch an eine kurze Unterbrechung. Doch dann drehte sich Libby Hackett nach links um.

Es sah zunächst wie ein gewöhnlicher "Gänsemarsch" aus. © TikTok/Screenshot/libbyhackettphotography

Die US-Amerikanerin war in diesem Monat in ihrem Heimatstaat Ohio unterwegs, als sie schon von Weitem ein paar Gänse die Straße kreuzen sah. Natürlich hielt die Autofahrerin an, um die Tiere passieren zu lassen.

Weil sie die den Anblick der Vögel ziemlich niedlich fand, zückte Hackett ihr Handy, um eine Aufnahme von dem Schauspiel zu machen. Dabei bemerkte sie gar nicht, was wirklich vor sich ging.

"Ich dachte, es würde ein süßes Video von höchstens ein paar Dutzend Gänsen werden", sagte die Tierfreundin kürzlich im Gespräch mit The Dodo.



Allerdings wurde die Filmende in dem Moment eines Besseren belehrt, als sie mit ihrer Kamera nach links schwenkte, um die restlichen Gänse zu filmen.