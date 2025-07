Frau filmt die Tiere auf ihrer Farm: Als sie genauer hinsieht, traut sie ihren Augen nicht

Wisconsin (USA) - Da will man einfach nur die glücklichen Tiere auf der eigenen kleinen Farm filmen - und dann das: Katelyn Dei (33) aus Wisconsin musste zweimal hinschauen, als sie sah, wer da plötzlich in ihre Richtung lief.

In dem entsprechenden TikTok-Video dürfte es vielen Usern ähnlich gehen. Denn in dem Clip herrscht ein buntes und unübersichtliches Treiben. Diverse Hühner und Enten tummeln sich auf dem Grundstück der Selbstversorgerin.

Eines der vier kleinen Kätzchen, die zu Besuch kamen. © Screenshot/TikTok/@katelyndei

"Vor etwa einem Monat interessierte sich meine Hündin sehr für etwas in unserem Holzstapel neben der Straße, und ich sah etwas Pelziges herumkrabbeln", sagte die 33-Jährige. "Ich schaute genauer hin und entdeckte fünf Kätzchen, die ich auf etwa einen Monat schätzte", fügte sie hinzu.

Ab diesem Tag fütterte sie die Fellnasen täglich. Doch nach einer Woche waren die Babys und ihre Katzenmama plötzlich verschwunden. "Ich war am Boden zerstört", gab die Farmerin zu.

Deswegen machte sich Dei auf die Suche nach den Samtpfoten, hörte sich auch bei den Nachbarn um. Aber es war wie verhext: Die Katzen schienen wie vom Erdboden verschluckt - zumindest bis die Tierfreundin vergangene Woche ihre Enten und Hühner filmte.

"Eins nach dem anderen kamen sie an verschiedenen Stellen im Garten an: eines an der Veranda, eines bei den Enten, eines im Unkraut an unserem Bach (...) Sie sind den ganzen Tag nur aus ihren Löchern gekrochen", erzählte sie. Doch das fünfte Katzenbaby habe gefehlt.

Dei fand schließlich heraus, dass es bereits in einem Tierheim gelandet war. Auch die Katzenmama hat sie bisher nicht einfangen können, nur ab und an gesehen. Deshalb konzentriert sich die Frau jetzt erst einmal auf die vier Katzenbabys.

Ewig können diese aber nicht bei ihr bleiben, weil Deis Freund Katzen nicht mag. Früher oder später werden sich ihre Wege also wieder trennen. Bis dahin will Dei ihre "Schützlinge" aber aufpäppeln und fit fürs Leben machen.