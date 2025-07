Krebsdiagnose: "Größter Schmuser im Katzenhaus" sucht nach Hospizplatz

Dellbrück - Tiergeschichten können ans Herz gehen und manchmal auch das Happy End liefern, das man sich kaum zu hoffen wagt. So wie bei Kater Heinrich.

Neben seiner Krankheit ist Heinrich nämlich ein sehr schmuse-bedürftiger Kater, immer auf der Suche nach zweibeiniger Zuneigung. "Eigentlich wäre seine Vermittlung ein Kinderspiel, wenn da nicht sein verdammter Krebs wäre", so die Tierretter.

Um dem Katzenopa aber trotzdem noch ein liebevolles Zuhause zu schenken, bis seine Krankheit ihn einholt, wendet sich das Tierheim Köln -Dellbrück am Dienstag an seine Instagram -Follower.

"Der größte Schmuser im Katzenhaus", so wie ihn das Tierheim nennt, hat nämlich eine fiese Diagnose: Krebs.

Noch am selben Tag meldeten sich mitfühlende Menschen, die Heinrich gerne bei sich Zuhause aufnehmen wollen. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ Tierheim Dellbrück

Genau diese Ehrlichkeit im Post rührte die Menschen im Netz. Über 5000 User sahen den Beitrag, viele kommentierten, teilten und drückten die Daumen für Heinrich.

Und tatsächlich: Noch am selben Tag meldete sich jemand, der ihm genau das geben wollte, was er verdient hat – ein Zuhause voller Liebe, Geduld und streichelnder Hände.

Das Tierheim berichtete anschließend in seiner Instagram-Story stolz: Heinrich zieht bereits am Donnerstag in ein neues Zuhause! Jetzt kann der Kater seinen Lebensabend genießen, als gäbe es keinen Morgen.