Belgischer Schäferhund braucht besonderen Menschen: Findet Flora ihr Glück?

Auch das Laufen an der Leine klappt noch nicht und muss geduldig und fleißig zusammen mit ihrem neuen Halter geübt werden. Floras Jagdtrieb muss unter Kontrolle gebracht und in die richtigen Bahnen gelenkt werden.

Sie braucht eine ruhige Umgebung, da sie schnell von äußeren Reizen überfordert ist. Menschen, Hunde oder Autos stressen das Jungtier sehr. Der Malinois wird dann unruhig und fängt an zu bellen, wie Floras Tierpfleger beobachten.

Wer hat ein Herz und Für-immer-Zuhause für die hübsche Flora? © Tierheim Berlin

Flora mag Menschen an sich sehr gern. Dennoch zeigt sie sich mangels Erziehung rüpelhaft und schnappt in die Arme und springt sie an.

Für seinen Schützling wünscht sich das Tierheim ein liebevolles Zuhause in einer ruhigen, ländlichen Umgebung.

Floras neue Menschen sollten aktiv sein und Lust haben, die Hündin in ihren Alltag zu integrieren und ihren Bedürfnissen artgerecht nachzukommen.

Alleine zu bleiben mag Flora gar nicht und wird dies in nächster Zeit auch nicht können. Daher wird viel Geduld vonnöten sein, um die Kleine in ihrem neuen, kinderlosen Zuhause einzugewöhnen. Bei entsprechender Chemie könnte der junge Malinois bei einem souveränen Hund Einzug halten.

Wenn Du Flora (Vermittlungsnummer 24/3230) das schöne Hundeleben zeigen kannst, dann melde Dich per Telefon bei ihren Tierpflegern zwischen 13 und 16 Uhr unter 030/76888264.