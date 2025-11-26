Beliebte Riesenschildkröte stirbt mit 141 Jahren: Diese alte Dame überlebte den Zweiten Weltkrieg

San Diego - Der San-Diego-Zoo hat den Tod seiner wohl berühmtesten Bewohnerin bekannt gegeben: Gramma, eine Galápagos-Riesenschildkröte . Die alte Dame verstarb am 20. November im Alter von schätzungsweise 141 Jahren. Auf der Instagram-Seite " sandiegozoo " widmen die Pfleger einige rührende Worte an die verstorbene Lady.

Galápagos-Riesenschildkröten können in freier Wildbahn über 100 Jahre alt werden - in zoologischen Einrichtungen sogar deutlich älter. © Fotomontage/Instagram/sandiegozoo

Gramma kam zwischen 1928 und 1931 aus dem Bronx Zoo (New York) nach Kalifornien. Sie war eine der ersten Galápagos-Schildkröten, die damals in dem frisch eröffneten Zoo eintrafen.

Sie wurde in ihrem natürlichen Lebensraum auf den Galápagos-Inseln geboren und erreichte ein Alter, das selbst für ihre langlebige Art außergewöhnlich ist.

Ihre Pfleger beschreiben Gramma in dem emotionalen Post als die "Königin des Zoos". Über ein Jahrhundert hinweg war die 141-Jährige eine stille Beobachterin großer Momente.

Während sie in ihrem Gehege gemächlich ihre Runden drehte und Salat verschlang, erlebten die Menschen um sie herum geschichtsträchtige Momente.

So überlebte Gramma den Zweiten Weltkrieg, mehr als 20 US-Präsidenten, eine technologische Revolution und zwei Pandemien.