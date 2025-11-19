Weiterer "Animal Hoarding"-Fall in Mansfeld: 130 Hunde aus "katastrophalen Umständen" befreit

Mansfeld - Der Landkreis spricht von "katastrophalen Umständen": Rund 130 Hunde sind wegen schlechter Haltung auf einem Privatgrundstück in einem Ortsteil von Mansfeld sichergestellt worden.

Zahlreiche Tiere sollen in einem besorgniserregenden Zustand sein. (Symbolfoto) © 123RF/gera8th

Die Zustände seien drastisch gewesen, teilte der Landkreis mit. Die Hunde wurden in mehrere Tierheime gebracht.

Das Grundstück sei vermüllt und das Haus, in dem die Besitzerin mit den Tieren lebte, deutlich zu klein, sagte eine Sprecherin des Landkreises Mansfeld-Südharz auf Anfrage.

Mehr als 100 der Hunde, bei denen es sich offenbar um Mischlinge handelt, seien in einem besorgniserregenden Zustand. Inzucht unter den Tieren könne nicht ausgeschlossen werden.

Das Veterinäramt sei am Dienstagvormittag durch einen Hinweis auf die Bedingungen aufmerksam gemacht worden und habe im Laufe des Tages bis in die Nacht hinein die Hunde vom Gelände der Besitzerin geholt.

Polizei und Feuerwehr unterstützten den schwierigen Einsatz, sagte die Sprecherin. Die Tiere seien zum Teil aggressiv gewesen.