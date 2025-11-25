Nah bei Hamburg: 23 Haselmäuse finden neues Zuhause

Sahms/Wentorf - 23 Haselmäuse haben im Stiftungsland Wentorfer Lohe ( Schleswig-Holstein ) pünktlich zum Winterschlaf eine neue Heimat gefunden.

Die Haselmaus zählt in Deutschland zu den bedrohten Tierarten. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die knuffigen Tierchen mit den großen Kulleraugen mussten umziehen, weil in ihrem bisherigen Zuhause im rund 14 Kilometer entfernten Sahms ein Umspannwerk gebaut wird, wie die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein mitteilte.

Um den Nagetieren den Umzug zu erleichtern, wurden laut Stiftung bereits im Frühjahr 200 Holzhäuschen und Neströhren als temporäre Wohnungen in den Büschen und Bäumen rund um Sahms aufgehängt.

Im September begannen die eigentlichen Umzugsarbeiten: Wenn eine Haselmaus in eine der Nisthilfen eingezogen war, wurde diese verschlossen und samt Tier in das ausgewählte neue Zuhause gebracht.

Dieses Verfahren wurde so lange wiederholt, bis ganz offensichtlich keine Tiere mehr in Sahms vorhanden waren.

Von allein wären die zur Familie der Schlafmäuse gehörenden Haselmäuse (Muscardinus avellanarius) vermutlich nicht umgezogen.

Haselmäuse zeigen ein schwaches Wanderverhalten und besitzen somit nur eine geringe Ausbreitungsfähigkeit, wie es beim Naturschutzbund (NABU) Schleswig-Holstein heißt.

"Bereits breite Waldwege oder größere Lücken von mehreren Metern in einem Heckenzug oder Gehölzstreifen können als Barriere wirken."