Besitzer stirbt, Feuerwehr liefert Hund im Tierheim ab: Wer kennt diesen süßen Collie?
Bergheim - Kaum hat das neue Jahr begonnen, stehen die Tierretter aus dem Tierheim Bergheim vor dem ersten tierischen Rätsel. Wer kennt diesen Hund?
Im Detail geht es um Vierbeiner Frankie, einen bildhübschen Collie-Rüden, der neulich von der Feuerwehr im Tierheim abgegeben worden war.
Nach Aussage der Einsatzkräfte sei sein Besitzer zuvor verstorben und hätte Frankie demnach auf sich allein gestellt zurückgelassen.
Um der eingezogenen Fellnase in nächster Zeit aber bestmöglichen Support geben und auf mögliche Krankheiten reagieren zu können, braucht das Tierheim dringend weitere Infos zum Hund.
"Vielleicht gibt es ja Nachbarn, Verwandte oder Bekannte, die uns etwas über ihn erzählen können", heißt es in einem neuen Instagram-Post.
Eine Sache ist den Tierrettern dabei aber ganz wichtig zu erwähnen: Frankie steht nicht zur Vermittlung bereit!
Tierheim Bergheim sucht dringend Informationen
"Bitte schickt uns keine Vermittlungsanfragen zu Frankie, denn es geht jetzt erst einmal nur darum, mehr über den Hund zu erfahren. Er gehört uns noch gar nicht und kann weder besucht noch reserviert werden. Wir nehmen auch keine Vormerkungen entgegen", heißt es auf Instagram.
Zunächst sollen lediglich Informationen über den Hund gesammelt werden, um ihn kennenzulernen und besser zu verstehen.
Angaben zu Frankie können sowohl in der Kommentarspalte des Beitrags als auch per E-Mail an i[email protected] hinterlassen werden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim