Tessa wurde nie vermisst - nun will sie endlich geliebt werden
Eilenburger - Mit schätzungsweise gerade einmal neun Monaten auf ihrem zarten Katzenbuckel musste Tessa schon einiges durchmachen. Damit die junge Fellnase ihr Leben ab sofort in vollen Zügen genießen kann, sind die Helfer des Tierheim Eilenburgs auf der Suche nach einem neuen Zuhause.
Vor wenigen Tagen postete das Tierheim Eilenburg ein Video der hübschen Tessa. Es zeigt, wie sich die junge Katze an die Hand ihrer Pflegerin kuschelt, tiefenentspannt die Streicheleinheiten genießt und sie dabei ganz verliebt anschaut.
Doch leider war das nicht immer so. "Tessa ist eine sehr sensible junge Katze. Neue Situationen oder Stress verunsichern sie schnell, dann zieht sie sich lieber erst einmal zurück", erklären die Helfer in einem Beitrag auf Facebook.
Dass Tessa so verschmust sein kann, sei das Ergebnis von Geduld und Zeit, die sie braucht, um Vertrauen fassen zu können.
Immerhin musste sie in ihrem kurzen Leben bereits lernen, sich allein durchzuschlagen. Als Fundkatze kam sie im Tierheim unter. Vermisst hat sie aber anscheinend niemand.
Damit Tessa in Zukunft nicht mehr verloren geht, suchen die Helfer Menschen an ihrer Seite, die sie so lieben, wie sie ist. Für ihren Schützling wünschen sich die Eilenburger Verständnis, Geduld und vielleicht auch einen schnurrenden Mitbewohner.
Solltet Ihr Tessa bei Euch aufnehmen wollen, meldet Euch telefonisch beim Tierheim Eilenburg.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg