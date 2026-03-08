Tessa wurde nie vermisst - nun will sie endlich geliebt werden

Eilenburger - Mit schätzungsweise gerade einmal neun Monaten auf ihrem zarten Katzenbuckel musste Tessa schon einiges durchmachen. Damit die junge Fellnase ihr Leben ab sofort in vollen Zügen genießen kann, sind die Helfer des Tierheim Eilenburgs auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Tessa wünscht sich ein Zuhause, in dem sie abschalten und entspannen kann. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

Vor wenigen Tagen postete das Tierheim Eilenburg ein Video der hübschen Tessa. Es zeigt, wie sich die junge Katze an die Hand ihrer Pflegerin kuschelt, tiefenentspannt die Streicheleinheiten genießt und sie dabei ganz verliebt anschaut.

Doch leider war das nicht immer so. "Tessa ist eine sehr sensible junge Katze. Neue Situationen oder Stress verunsichern sie schnell, dann zieht sie sich lieber erst einmal zurück", erklären die Helfer in einem Beitrag auf Facebook.

Dass Tessa so verschmust sein kann, sei das Ergebnis von Geduld und Zeit, die sie braucht, um Vertrauen fassen zu können.

Immerhin musste sie in ihrem kurzen Leben bereits lernen, sich allein durchzuschlagen. Als Fundkatze kam sie im Tierheim unter. Vermisst hat sie aber anscheinend niemand.