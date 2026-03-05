Nach dem Auszug ihrer Kitten: Jetzt wartet Katzenmama Lore auf ihr großes Glück

Stendal - Die junge Katzenmama Lore hofft, aus dem Tierheim Stendal Borstel ( Sachsen-Anhalt ) endlich in ein ruhiges Zuhause adoptiert zu werden.

Lore wünscht sich ein ruhiges und stressfreies Zuhause. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Die etwa ein- bis zweijährige Mieze hat in ihrem Leben bereits einiges erlebt. Schon früh brachte die Samtpfote Junge zur Welt. Seither hat sie sich liebevoll und mit vollem Einsatz um ihren Nachwuchs gekümmert.

Ihre Kinder haben bereits neue Familien gefunden - Lore hofft nun auch auf die Möglichkeit, ein Für-immer-Zuhause zu finden.

Der hübschen Samtpfote ist Ruhe sehr wichtig. "Fremden gegenüber zeigt sie sich zunächst vorsichtig", erklärt das Tierheim auf Facebook. Laute Geräusche, schnelle Bewegungen sowie Trubel sorgen dafür, dass Lore sich verunsichert fühlt.

Wenn es der Fellnase in diesen Situationen zu viel wird, hebt sie aus Selbstschutz gerne mal die Pfote. Hat Lore jedoch einmal Vertrauen gefasst, verwandelt sie sich schnell in ein kuscheliges Kätzchen und liebt es, sich Streicheleinheiten abzuholen.

Ob die Katzenmama mit anderen Katzen zusammenleben kann, ist bislang nicht bekannt. Aus diesem Grund sollte Lore lieber als Einzelprinzessin in ihrem neuen Zuhause leben. Zudem wünscht sie sich eine ruhige Umgebung und Menschen, die ihr Sicherheit und einen ruhigen sowie strukturierten Alltag schenken.