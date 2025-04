Bruchlandung mitten auf der B17! Autofahrer reagieren umsichtig

Augsburg - Eine besondere Schwan-Bruchlandung auf der B17 hat die Polizei in Schwaben gefordert.

Dort nahm sich eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg dem Schwan an.

Die Autofahrer konnten glücklicherweise rechtzeitig bremsen und so einen Zusammenstoß vermeiden. Sie sicherten den Absturzort ab. Schließlich gelang es ihnen, den Vogel von der Fahrbahn in Richtung des Grünstreifens zu bringen.

Vor den Augen etlicher Autofahrer geschah am Mittwoch zwischen der Abfahrt zur Aral-Tankstelle und der Abfahrt Lagerlechfeld ein Unglück.

Im warmen Polizeiauto durfte er sich ausruhen, bis die Feuerwehr Untermeitingen mit einer geeigneten Transportbox eintraf.

So trat der Bruchpilot die Reise in eine Tierklinik an, wo er von Fachkräften versorgt wurde.