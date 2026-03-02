Dieser Blick sagt mehr als Tausend Worte: Hund Benny will endlich ankommen
Wurzen - Aus gesundheitlichen Gründen kam Benny im Tierheim Wurzen unter. Nun sucht der hübsche Ridgeback-Labrador-Mix ein neues Zuhause.
Glänzendes Fell, tiefbraune Augen und eine stattliche Statur - mit diesen Eigenschaften kann der vier Jahre alte Ridgeback-Mischling Benny auf den ersten Blick etwas einschüchternd wirken, doch hinter dem imposanten Auftreten versteckt sich ein echter Kumpel.
Denn wie die Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook berichten, beeindrucke der Rüde vor allem durch sein überaus freundliches und menschenbezogenes Wesen. "Benny ist ein sehr verspielter und aktiver Hund, der Beschäftigung und Bewegung liebt", heißt es darin.
Ins Tierheim kam der hübsche Kerl, weil sich seine ehemalige Besitzerin aus gesundheitlichen Gründen nicht länger um ihn kümmern konnte.
Damit Benny schon bald wieder einen Freund fürs Leben findet, suchen die Wurzener nun nach einem neuen Zuhause für ihn.
Was Benny noch lernen muss
Auch wenn er die Grundkommandos schon beherrsche, gäbe es noch die ein oder andere Sache, die der junge Hund noch lernen müsse. So falle ihm vor allem das Alleinsein und die Leinenführigkeit noch schwer.
Nichtsdestotrotz sind sich die Helfer sicher, dass sich Benny mit der richtigen Anleitung, ausreichend Training und etwas Geduld noch zu einem echten Traumhund entwickeln kann.
Für ihren Schützling wünschen sie sich ein Zuhause mit gesichertem Grundstück, ohne Katzen, größeren Kindern und souveränen Bezugspersonen an seiner Seite. In Bezug auf Artgenossen entscheide Benny je nach Sympathie, so die Pfleger.
Falls Ihr den Vierbeiner kennenlernen möchtet, meldet Euch per Mail beim Tierheim Wurzen.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierschutzverein Wurzen