Zahmer Nymphensittich ist das Ergebnis von "Fehlprägung" und Tierquälerei: Jetzt sucht er ein neues Zuhause

Leipzig - Was auf den ersten Blick wie ein glücklicher, verschmuster Nymphensittich wirkt, ist das Ergebnis einer traurigen Vergangenheit. Jay-Jay wurde bereits als Küken von seiner Mutter getrennt. Nun ist er auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause.

Die ersten Jahre seines Lebens verbrachte Jay-Jay in Einsamkeit. © Instagram/tierheimleipzig

"Ein Nymphensittich, der sich streicheln lässt – das finden die meisten Menschen wohl niedlich. Uns jedoch macht es sehr traurig", schreiben die Helfer des Tierheims Leipzig unter ihrem Post auf Instagram.

Das Video zeigt den schneeweißen Nymphensittich Jay-Jay, der die Nähe und Streicheleinheiten eines Menschen ausgiebig zu genießen scheint.

Doch laut den Leipzigern steckt viel mehr dahinter: "So zahm wird ein Vogel meist nur durch Fehlprägung. Dafür werden die Tiere bereits als Küken von ihren Elterntieren getrennt, per Hand aufgezogen und oft einzeln ohne Artgenossen gehalten."

Für Sittiche, die in der Natur als hoch soziale Tiere in Schwärmen leben, sei diese Art von Haltung alles andere als positiv. So seien die Vögel nicht zahm, weil sie so verliebt in ihren Besitzer sind, sondern weil ihnen in ihrer Verzweiflung der Mensch als einziger Sozialpartner übrig bleibt.