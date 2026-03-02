Zahmer Nymphensittich ist das Ergebnis von "Fehlprägung" und Tierquälerei: Jetzt sucht er ein neues Zuhause
Leipzig - Was auf den ersten Blick wie ein glücklicher, verschmuster Nymphensittich wirkt, ist das Ergebnis einer traurigen Vergangenheit. Jay-Jay wurde bereits als Küken von seiner Mutter getrennt. Nun ist er auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause.
"Ein Nymphensittich, der sich streicheln lässt – das finden die meisten Menschen wohl niedlich. Uns jedoch macht es sehr traurig", schreiben die Helfer des Tierheims Leipzig unter ihrem Post auf Instagram.
Das Video zeigt den schneeweißen Nymphensittich Jay-Jay, der die Nähe und Streicheleinheiten eines Menschen ausgiebig zu genießen scheint.
Doch laut den Leipzigern steckt viel mehr dahinter: "So zahm wird ein Vogel meist nur durch Fehlprägung. Dafür werden die Tiere bereits als Küken von ihren Elterntieren getrennt, per Hand aufgezogen und oft einzeln ohne Artgenossen gehalten."
Für Sittiche, die in der Natur als hoch soziale Tiere in Schwärmen leben, sei diese Art von Haltung alles andere als positiv. So seien die Vögel nicht zahm, weil sie so verliebt in ihren Besitzer sind, sondern weil ihnen in ihrer Verzweiflung der Mensch als einziger Sozialpartner übrig bleibt.
Nach jahrelanger Einsamkeit: Jay-Jay braucht ein artgerechtes Zuhause!
Die Tierheim-Helfer nennen diese Art der Halter klar beim Namen: "Zutraulichkeit, die auf Freiwilligkeit basiert, ist etwas Schönes. 'Handzahm' jedoch, erzwungen durch Handaufzucht oder Isolierung, ist Tierquälerei."
Nach zum Teil jahrelanger Einsamkeit hätten Vögel wie Jay-Jay im Tierheim nun endlich die Chance, mit ihren Artgenossen zusammenzuleben und normales Verhalten zu erlernen.
Auch der 2024 geborene Sittich habe sich bisher gut einfinden können und sogar schon ein Partnertier für sich entdeckt, mit dem er viel Zeit verbringe.
Für Jay-Jay suchen die Leipziger ein neues Zuhause, das seinen Bedürfnissen als Nymphensittich gerecht wird und ihn nicht gerade wie ein Kuscheltier behandelt. Der Idealfall wäre, dass Jay-Jay gemeinsam mit seinem Partner ein neues Leben beginnen kann.
Solltet Ihr Jay-Jay ein neues Zuhause bieten können, meldet Euch per Mail beim Tierheim Leipzig.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheimleipzig