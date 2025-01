Drama kurz vor der Verlobung? Hund denkt, Ring sei für ihn

USA - Als ein Mann seinem Hund Murphy kürzlich einen Verlobungsring zeigte, hatte er wohl kaum mit einer so eindeutigen Antwort gerechnet.

Murphy scheint zufrieden mit der Ringauswahl seines Herrchens zu sein. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/ecandrews

Der lustige Clip ging auf TikTok viral und hält den süßen Moment fest, als das Herrchen Murphy zum ersten Mal den Ring mit Diamant zeigte.

Er ließ den Hund einen Blick darauf werfen und verriet ihm: "Das ist Mamas." Doch das hatte Murphy wohl anders verstanden.

Kurz nachdem die Fellnase den Ring gesehen hatte, hob sie auch schon ihre Pfote in die Höhe und sah ihr Herrchen erwartungsvoll an. Das könnte man ziemlich sicher als ein "Ja, ich will" verstehen.

Auch Nutzer in den Kommentaren sind sich einig - der Vierbeiner ist begeistert von dem Antrag. So kommentierte jemand: "Was, ich dachte, du würdest nie fragen" oder ein anderer: "Lass uns die Verlobung üben!"