Dramatische Szenen auf Brücke: Pferd verliert plötzlich Halt, stürzt in Fluss

Schwabenheim an der Selz - Alles andere als alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr ! In Schwabenheim an der Selz ist ein Pferd ausgerutscht und von einer Brücke in den Fluss gestürzt. Eine komplizierte Rettungsaktion war die Folge.

In Schwabenheim an der Selz ist ein Pferd von einer Holzbrücke in den Fluss gefallen. Selbst befreien konnte sich das Tier nicht. © 5VISION.NEWS

Wie die Feuerwehr erklärte, waren die Helfer am Mittwochabend gerufen worden, da sich das Tier nicht aus eigener Kraft habe befreien können.

Pferd und Reiterin waren demnach gegen 19.30 Uhr auf einer Holzbrücke unterwegs, als das Tier auf dem Untergrund mit zwei Beinen den Halt verlor und ins Rutschen geriet. Zunächst hing das Pferd noch zwischen Brücke und dem Fluss fest, ehe es schlussendlich in die Selz hinabstürzte.

Aufgrund der steilen Böschung hatte es keinerlei Chance, sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät anrücken, ein Bagger kam zum Einsatz.

Mit Schlingen gelang es, das Pferd zu retten. Ein Tierarzt, der das Tier nach dessen Bergung sofort medizinisch versorgte, sowie ortsansässige Pferdewirte waren zur Unterstützung der Helfer ebenfalls vor Ort.