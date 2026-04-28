Bringt ein Transportschiff aus der Altmark die Rettung für Wal "Timmy"?

Tangermünde/Poel - Könnte Technik aus der Altmark nun bei der Rettung des seit Wochen gestrandeten Buckelwals "Timmy" die entscheidende Lösung sein?

Der Buckelwal konnte sicher in die Barge geladen werden. © Bodo Marks/dpa

Ein Transportschiff der SET Werft aus Tangermünde (Landkreis Stendal) soll bei der Rettungsaktion des Tieres helfen.

Die Barge der Schiffswerft befindet sich schon vor der Ostseeinsel Poel und konnte "Timmy" einladen.

Die Konstruktion soll ermöglichen, den Wal zurück ins tiefere Wasser zu bringen. Das Dock wird normalerweise dafür genutzt, um tonnenschwere Schiffe zu bewegen, die sich im flachen Wasser befinden.

Laut dem Geschäftsführer Olaf Deter ist es möglich, das Dock auf einer Seite zu öffnen und Schiffe einzufahren. Für die Walrettung würde das Dock jedoch einfach offen bleiben, damit das Wasser im Inneren bleibt und sich "Timmy" weiter darin bewegen kann.

Die Spezialanfertigung ist rund 50 Meter lang und 13 Meter breit und bittet genug Platz für den etwa 12 Tonnen schweren Buckelwal.

Für die Rettungsaktion wurden nur kleine Anpassungen vorgenommen, vor allem das Entfernen von scharfen Kanten und Gefahrenstellen, um Verletzungen des Tieres zu vermeiden. Drei Techniker der Werft werden den Einsatz zudem vor Ort begleiten.