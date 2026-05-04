Touristen schreien bei brutalem Krokodilangriff: "Nein, nein, nein!"

Darwin City (Australien) - Große Aufregung bei einer Tourifahrt nahe der australischen Stadt Darwin. Vom Adelaide River in einem Boot sitzend, beobachteten die Gäste das brutale Schauspiel eines Krokodils. In einem Video ist die Szene zu sehen, in der "Nein, nein, nein!"-Schreie zu hören sind.

Das Krokodil verfolgt in dem Video einen Pelikan. © Facebook/Screenshot/NT Croc Bus

In dem Clip, den der Touristenveranstalter "NT Croc Bus" vor wenigen Tagen auf Facebook geteilt hat, wird zunächst einige Sekunden lang vor dem Inhalt gewarnt. Dann sehen die Nutzer den Vorfall.

Darin schwimmt ein Pelikan friedlich auf dem Fluss. Doch dann nähert sich dem Vogel ein Krokodil mit hoher Geschwindigkeit. Unter den Bootsgästen macht sich teils Entsetzen, teils makabres Gelächter breit.

Dann passiert es: Das wilde Tier schnappt gnadenlos zu, zieht den Pelikan unter Wasser. Der taucht zwar noch einmal kurz auf, ist aber nicht mehr zu retten.

"Ich war völlig fassungslos", sagte Reiseleiter Jake Boman jetzt in einem Interview mit Yahoo News Australia. Boman führt seit immerhin fünf Jahren Touren durch die Region, hat etwas Vergleichbares aber noch nicht erlebt.

Ursprünglich hatten er und seine Gäste die Lage anders eingeschätzt.