Ein richtig dickes Ding! 17-Jähriger hat Koloss am Haken

Florida (USA) - Ein 17-Jähriger hat am Samstag wohl den Fang seines Lebens gemacht. In einer Nacht- und Nebelaktion holte der Hobby-Angler einen richtig dicken Brocken aus dem Wasser.

Denn laut Florida Fish and Wildlife Conservation Commission heißt es nämlich, dass die Skelettstruktur der Fische so labil sei, dass sie das Gewicht der Tiere außerhalb des Wassers nicht tragen könne.

Wie Fox News berichtete, halfen ihm seine Kumpels, den Koloss an Land des Turtle Beach (frei übersetzt "Schildkrötenstrand") in Sarasota zu bringen. Dort diente der dicke Fisch als Fotoobjekt, musste im Anschluss aber wieder freigelassen werden.

Unter dem Motto "Eine Kleinigkeit am Strand ergattert" postete Francis seinen Mega-Fang bei Instagram . Denn der 17-Jährige hatte einen 110 Kilogramm schweren Riesenzackenbarsch am Haken.

Isaac Francis und einige seiner Mitschüler aus der Riverview Highschool im US-Bundesstaat Florida hatten gerade ihre Ruten ausgeworfen, da zappelte es auch schon an der Angel des jungen Amis.

Isaac hielt sich selbstverständlich an die Regeln. Mit seinem Fang hatte der 17-Jährige einen persönlichen Rekord aufgestellt. Bis zum staatlichen Rekordhalter, also dem wirklich dicksten Fisch in Florida, fehlten allerdings noch ein paar Kilo.

Im Jahr 1961 soll am Fernandina Beach im Norden des Bundesstaates ein 380 Kilo schwerer Riesenbarsch aus dem Wasser gezogen worden sein.