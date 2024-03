Einsamer "Frenchie" träumt von neuen Menschen: Auf eine Sache sollten Interessenten achten

Das will die Französische Bulldogge, die sich in Absprache mit ihren aktuellen "Vermietern" bei den 22.000 Instagram-Fans des Tierheims vorstellen durfte, lieber heute als morgen erleben.

Weil er nicht so gut atmen könne, sei eine Überbelastung des Hundes unbedingt zu vermeiden! "Frei atmen wäre ein Traum, kann ich aber leider nicht. Meine neuen Menschen sollten gut im Blick haben, was ich leisten kann und mich vor allem, wenn's wärmer wird körperlich nicht überfordern."

Trotz seiner aufgeweckten und lebendigen Art müssten die künftigen Besitzer der Kaltschnauze ihn "noch daran erinnern, dass ein Päuschen sehr guttunn" könne.

Wie der Hund dem Tierheim verraten haben will, träume Gunnar von einem ruhigen Zuhause mit klaren Strukturen. "Das wäre toll", hieß es.

Interessenten, die sich ein Leben an der Seite des "Frenchies" vorstellen können, sollen sich via Mail an das Tierheim wenden. "Erzählt darin, wer ihr seid, was ihr euch wünscht, wie ich bei euch Leben würde und wie wir euch telefonisch erreichen können."