Emotionaler Hilferuf! Tierheim sucht perfekte Menschen für zwei angeknackste Hunde-Seelen

Kangal-Hund Duman (l.) und seine Freundin Becks warten in diesen Tagen auf ihren großen Auszug. © Bildmontage: Homepage/Tierheim Bergheim, Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Das sind allerdings keine anderen Gleichgesinnten, sondern flinke Zweibeiner die samt humorvoller Zeilen und mit einer gehörigen Portion Charme die beiden Schicksale auf Instagram vorstellte.

Die Rede ist von Kangal Duman und seiner Freundin Becks (Shar-Pei Mischling). Seite an Seite wollen die beiden Zuckerschnecken schon in naher Zukunft das Kapitel Tierheim hinter sich lassen und endlich in ein neues Leben aufbrechen.

Tatkräftig dabei helfen sollen Interessenten und Schockverliebte, die sich Duman und Becks einmal auf der Homepage des Tierheims genauer anschauen wollen.

"Wir sind äußerst charmant und echte Bergheimer", schreiben ihre derzeitigen Vermieter im Post. Dabei hat gerade der etwas mehr als zwei Jahre alte Duman so seine Leidensgeschichte...