Er wurde verwahrlost an der Autobahn gefunden: Pomsky Koda braucht endlich Zuneigung

Wittenberg - Eisblaue Augen, flauschiges Fell und ein treuer Blick - als sogenannter "Pomsky", ein Mix aus Pomeranian und Husky, hat Koda wohl die schönsten Eigenschaften seiner Vorfahren geerbt. Derzeit sucht der hübsche Rüde nach einem neuen Zuhause.

Koda wurde sich selbst überlassen an der Autobahn gefunden. Dass er nicht vermisst wurde, wunderte die Pfleger angesichts seines Zustands nicht. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

"Wer auch immer sich diese Mischung ausgedacht hat, hat auf jeden Fall für Spaß und viel Energie gesorgt", schreiben die Tierhelfer über ihren Schützling auf Facebook.

Nachdem man Koda an der Autobahnauffahrt Coswig an der A9 eingesammelt hatte, kam er als Fundtier im Tierheim unter. "Leider hat sich bis heute kein Besitzer gemeldet, was uns nach seinem Zustand ehrlich gesagt auch nicht wirklich wundert", berichten die Wittenberger.

So sei unter anderem sein Unterfell komplett verfilzt gewesen, sodass man ihn vorerst scheren musste - eine Prozedur, die sicher nicht jedem Hund gefällt, für Koda aber kein Problem gewesen sei: "Koda war dabei super brav und hat alles ganz geduldig über sich ergehen lassen", heißt es.