Familie fährt Boot: Als sie etwas Schwarzes im Wasser sehen, verlieren sie die Fassung

Ein schwarzes Schweinchen verirrte sich aufs mitten aufs Meer. © Instagram/kailuastorm

Wie The Dodo berichtet, dachte die Familie zunächst, bei dem schwarzen Ding im Meer handele es sich um einen Baumstamm. Plötzlich bemerkten sie jedoch, dass sich das vermeintliche Holz bewegte. Bei näherer Betrachtung fiel auf, dass es sich um ein Schweinchen in Not handelte. Das Borstentier schien zudem wirklich erschöpft zu sein.

"Wir waren fassungslos", sagte Mellor. "Wir fragten uns, woher es kam und wie lange es da draußen im Wasser gelegen hatte." Doch eines war ihnen sofort klar: Sie musste helfen!

Junes Mann und ihr Sohn formten aus einem Seil eine Art Lasso und versuchten die Schlinge um den Paarhufer zu werfen. Nach ein paar gescheiterten Versuchen gelang dies glücklicherweise auch. An Deck verfrachtet musste sich das "Miracle" (auf Deutsch: Wunder) genannte Schwein jedoch erst einmal von den Strapazen erholen.