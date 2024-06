Feuerwehr entdeckt ungewöhnlichen Zuschauer und muss dann mit schwerem Gerät ran

Wiesbaden - Einen solchen Zuschauer haben Feuerwehrleute bei ihrem zum Ausgleich betriebenen Dienstsport wohl auch nur eher selten bis gar nicht. Ein exotischer Vogel nahm die Wiesbadener Brandbekämpfer am gestrigen Freitag genauer unter die Lupe - und sorgte für einen Großeinsatz.

Spätestens hiervon vom Spiel abgelenkt, war es den Brandmeistern umgehend ein Anliegen, das Tier aus dem Baumwipfel zu befreien, was sich in der Folge als knifflige Angelegenheit herausstellen sollte.

Darüber hinaus schrie der Ara immer wieder lauthals den Satz: "Was machst du denn da?".

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am heutigen Samstag mitteilte, war die Feuerwache 1 gegen 19 Uhr gerade vertieft ins Volleyballspiel vertieft, als man plötzlich auf einen ungewohnten Zuschauer aufmerksam wurde.

Die Wiesbadener Feuerwehr musste mit allerhand Manpower und großem Gerät anrücken. © 5VISION.NEWS

Doch dieses Vorhaben scheiterte kläglich. Als zu bequem empfand der bunte Federfreund scheinbar seinen erhöhten Sitzplatz.

Schließlich musste das große Feuerwehrfahrzeug samt Drehleiter herangezogen werden, mit dem man sich dem Vogel samt Tierbox und Decke im Schlepptau direkt näherte. Doch immer wieder entfloh das Tier.

Auch am heutigen Samstag konnte der Ara noch nicht in Obhut genommen werden. Kurzerhand entschied man sich, den Besitzer des eventuell ausgesetzten oder entflogenen Tieres per Social-Media-Aufruf ausfindig zu machen.

Eine Reaktion hierauf gab es bislang aber noch nicht. Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 0611/31130000 an die Wiesbadener Feuerwehr gerichtet werden.