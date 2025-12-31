Fischer kann kaum glauben, wen er da aus einem englischen Fluss zieht

Horning (England) - Er war auf der Jagd nach einem Fisch - ebenso wie das Wesen, das er schließlich mit aus dem Fluss zog. Ein Fischer aus England konnte kaum glauben, dass er in Horning eine Robbe aus dem Fluss Bure holte, die dem Fisch, der in seinem Netz hing, noch immer hinterherjagte.

Diese Robbe sorgte nicht nur beim Fischer für Staunen. © Facebook/Screenshot/Friends of Horsey Seals Charity

Das wilde Tier, das in dieser Region rein gar nichts verloren hatte, wurde am 26. Dezember etwa 18 Kilometer von der Küste entfernt gefunden.

"Der Fischer hatte schließlich sowohl den Fisch als auch die Robbe in seinem Setzkescher und rief daraufhin unsere Rettungsnummer an", schrieben die Tierretter von "Friends of Horsey Seals" vor wenigen Tagen auf ihrer Facebook-Seite.

"Das muss eine der seltsamsten Robben-Rettungsgeschichten des Jahres sein", fügte das Team hinzu, das sich ebenso wenig erklären konnte, wie die kleine Robbe so weit geschwommen war.

Die BBC hakte jetzt bei der "Friends of Horsey Seals"-Frau Sally Butler nach, was nun aus dem "Findling" werden soll.