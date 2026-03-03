Frau möchte Leckerlis für Tierheim-Hunde holen: Was ein Café dann macht, ist krass

Kennewick (USA) - Es sind Gesten wie diese, die zeigen, dass die Liebe zu Tieren Menschen auf der ganzen Welt vereinen kann. Schon seit vielen Jahren engagiert sich Julie Saraceno ehrenamtlich in einem Tierheim und kümmert sich selbstlos um jene Samtpfoten, die bisher nicht so viel Glück hatten. Doch jetzt brachte eine kleine Geste eines örtlichen Cafés nicht nur Julie zum Strahlen.

Die nette Geste des örtlichen Cafés kostete so wenig, doch bewirkte enorm viel. © Collage: Screenshots/TikTok/@juliesaraceno2

Auf ihrem TikTok-Profil nimmt Julie ihre rund 160.000 Follower tagtäglich auf ihre gemeinsamen Abenteuer mit den Hunden aus dem Tierheim "Benton Franklin Humane Society" in der US-amerikanischen Stadt Kennewick mit, wo sie selbst seit einiger Zeit regelmäßig ehrenamtlich arbeitet und mit ihrer Reichweite dabei hilft, die niedlichen Vierbeiner in ein neues Zuhause zu vermitteln.

So filmte Julie wie so oft auch in der vergangenen Woche ein weiteres Video, in dem sie für drei Hunde aus dem Tierheim sogenannte "Welpenbecher" – also mit Schlagsahne und einem Leckerli gefüllte Pappbecher – aus einem Café um die Ecke kaufen wollte, doch die Mitarbeiterin an der Ausgabe hatte einen anderen Plan.

"Lasst uns allen einen Welpenbecher geben", hört man die Mitarbeiterin des Dutch-Bros-Drive-in noch sagen, bevor sie Julie auf einmal einen ganzen Eimer voller Leckerlis sowie Schlagsahne und die passenden Pappbecher in ihr Auto reicht. Julie kann es selbst kaum glauben: "Oh mein Gott, danke schön! Das ist so wunderbar", sagt sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

In der nächsten Einstellung des Videos sieht man Julie durch die Türen des Tierheims gehen, wo sie mit viel Liebe und Hingabe die einzelnen Welpenbecher für die Fellnasen anrichtet. Die Reaktionen der Hunde auf diese süße Überraschung sind einfach zu niedlich!

Einige schlecken ruhig die Sahne aus dem Pappbecher, während andere sich aufgeregt den ganzen Becher aus Julies Hand schnappen und in ihr Hundebett gehen, wo sie dann die Sahne schließlich in vollen Zügen genießen.