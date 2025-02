Fischer staunen, was Weißer Hai macht, als er an ihrem Boot auftaucht

Port Stephens (Australien) - 700 Angler haben am Wochenende im australischen Port Stephens ihr Glück versucht. Dort fand das größte Sportfischerturnier statt. Streng verboten war die Jagd auf Weiße Haie, umgekehrt galt das allerdings nicht. Und so bekamen Kapitän John Smith und seine Crew gleich Besuch von drei der Raubfische. Was eines der Tiere dann tat, brachte die Männer zum Staunen.