Fledermäuse erobern Grundschule: Klassenzimmer und Flure gesperrt

Tampa (Florida) - Unter dem Dach einer Grundschule haben sich Fledermäuse niedergelassen. Lehrer und Schüler müssen mit kleinen Einschränkungen leben. So einfach zu vertreiben sind die Tiere nicht.

Fledermäuse sind meist nachtaktiv. Deshalb stören sie auch nicht den Unterricht der Grundschüler. So einfach zu vertreiben sind sie nicht. (Symbolbild) © 123RF/wolterbernd

Fledermäuse haben sich mitten in der Paarungszeit in einer Grundschule in Florida (USA) häuslich eingenistet.

Wie FOX 13 berichtete, halten sich die Tiere seit zwei Wochen in den Dachsparren des zweiten Stocks der Northwest Elementary School in Tampa auf. Warum die Fledermäuse ausgerechnet das Schulgebäude ausgewählt und wie viele von ihnen sich niedergelassen haben, sei nicht bekannt.

Damit die Tiere nicht gestört werden, hat die Schule vorübergehend einige Klassenzimmer verlegen und Flure schließen müssen. Grundsätzlich sei der Schulbetrieb aber nicht beeinträchtigt. Lehrern und Schülern bleibt aktuell nichts anderes übrig, als die Untermieter zu akzeptieren.

Denn gemäß der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission sei es verboten, Fledermäuse während der Paarungszeit von ihren Nistplätzen zu vertreiben.