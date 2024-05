Große Schlange crasht Hochzeit: Was die Schwester der Braut dann tut, erstaunt alle

Hochzeits-Crasher gibt es viele. Aber selten sind sie so tierisch unerwünscht wie dieser Gast auf einer Feier in Florence, Arizona.

Von Christian Norm

Florence (Arizona) - Hochzeits-Crasher gibt es viele. Aber selten sind sie so tierisch unerwünscht, wie dieser Gast auf einer Feier in Florence, Arizona. Dabei handelte es sich nämlich um eine Gophernatter. Die etwa 1,50 Meter lange Schlange versetzte die Gäste Anfang des Monats in Angst und Schrecken, die Partystimmung drohte zu kippen. Doch zum Glück griff die Schwester der Braut mit einer Rettungsaktion ein, die nicht nur alle Anwesenden, sondern auch ein Millionenpublikum auf TikTok beeindruckte.

Vor den Augen der Gäste machte Erika Rodriguez mit der Schlange Nägel mit Köpfen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/sandraleos22 In zwei Clips ist zu sehen, wie Erika Rodriguez zur Tat schreitet. Während sich die Gophernatter über eine Treppe schlängelt und die anderen Gäste die Flucht ergreifen, nimmt die junge Frau sie ins Visier. Im richtigen Moment greift Rodriguez zu. Vor den Augen der anderen hebt sie das Tier am Schwanz hoch, rennt mit ihm zur Straße. Während mehrere Gäste begeistert ihre Handys zücken, um die Aktion ebenfalls zu filmen, lässt die Schwester der Braut die Schlange in sicherer Entfernung wieder frei. Allein der erste Clip erhielt innerhalb weniger Tage mehr als 1,3 Millionen Klicks auf TikTok. Daraufhin fragte FOX10 bei der jungen Frau nach. Rodriguez erzählte dem US-Sender, dass sie als Kind am liebsten die TV-Show "The Crocodile Hunter" gesehen habe, in der Steve Irwin mit vielen Schlangen umgehen musste. Nun hatte sie die Chance, es ihm gleichzutun. Aber war das nicht viel zu gefährlich?

Virale TikTok-Videos zeigen die kuriose Situation