Frau beobachtet Waschbär: Als sie erkennt, wer ihm ständig folgt, ist das Staunen groß

Eureka (Missouri) - So etwas hatte sie noch nie gesehen - Wie sich herausstellte, sollte Tierexpertin Rebecca diesbezüglich nicht die Einzige bleiben. Die Frau beobachtete in einem Park in Eureka, Missouri, einen jungen Waschbären, dem ein ebenso junges Stinktier nicht mehr von der Seite wich. Obwohl die beiden Fellnasen so vertraut miteinander wirkten, schienen sie sehr einsam zu sein. Denn nirgends waren Geschwister oder Elternteile der Jungtiere zu sehen.