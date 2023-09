Frau dreht durch als sie hinter ihr Sofa blickt: "Oh mein Gott!"

Queensland (Australien) - Ein Blick hinters Sofa reichte vollkommen aus, um zwei Frauen aus Queensland in Panik zu versetzen. Die Australierinnen hatten nämlich vergangene Woche einen Rautenpython entdeckt, der es sich in ihrem Haus gemütlich machte.

Zwei Frauen waren gar nicht begeistert, als sie hinterm Sofa diese Schlange entdeckten. © Facebook/Screenshot/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

Trotz der Aufregung schnappte sich eine der beiden ihre Kamera, um den Eindringling zu filmen. "Der ist verdammt riesig", sagt eine der Frauen in dem Video.

Zum Glück scheint die Schlange wenig Interesse an der Wohnung der beiden Damen zu haben. Statt noch etwas Zeit mit ihnen zu verbringen, zieht es sie direkt wieder nach draußen.

Langsam schiebt sich das Tier durch die Terrassentür nach draußen, durch die es vermutlich zuvor gekommen ist. Kaum ist der ungebetene Gast wieder aus dem Haus, schiebt eine der Frauen die Tür schnell zu.

"Oh mein Gott!", ruft sie erleichtert und setzt gleich nach: "Oh mein Gott, oh mein Gott!" Kurz darauf meldet sich die andere Frau mit einer Frage.