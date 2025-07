Frau entdeckt Tagebuch aus den 1940er-Jahren: Die Geschichte endet mit bewegendem Wunsch

Berührt von diesem emotionalen Fund, teilte Nicole den Inhalt am 9. Juni auf TikTok - beginnend mit den Worten: "Die Lebensgeschichte meines Hundes."

Als sie es sich dieses Mal genauer ansah, stellte sie fest, dass es sich um ein handgeschriebenes Tagebuch aus den 1940er-Jahren handelte. In diesem hatte ein kleines Mädchen liebevoll über ihren Hund berichtet.

Bei einem dieser Streifzüge entdeckte sie ein besonderes Buch: Es erzählte die Geschichte eines Mädchens und dessen Hund. Doch das Buch geriet bald in Vergessenheit, bis es Nicole wieder in die Hände fiel.

Sassy war immer an der Seite des Mädchens. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/nicolezbluegate

Im Tagebuch finden sich Schwarz-Weiß-Fotos des Mädchens mit ihrem Hund Sassy, einem Boston Terrier. Das Mädchen erinnerte sich daran, wie Sassy zu ihrer Familie kam, als sie in der ersten Klasse war, und wie der Welpe in ihrem Puppenwagen und Fahrradkorb mitfuhr. Die Geschichte endete mit einem bewegenden Wunsch: "Ich hoffe, dass Sassy noch mindestens fünfzig Jahre bei mir bleibt."

Nicole, selbst Besitzerin von zwei Vierbeinern, fühlte sich sofort mit ihr verbunden. Für sie war klar: Sie wollte herausfinden, wer das Mädchen war.

Da in dem Tagebuch die Stadt Salinas in Kalifornien erwähnt wurde, kontaktierte sie einen lokalen Geschichtsverein. "Sie haben eine mögliche Spur gefunden, aber nichts wurde bestätigt", sagte Nicole gegenüber Newsweek. Online möchte sie zunächst nichts weiter verraten, da sie sicherstellen möchte, dass alles, was sie sagt, korrekt sei.

Ihr größter Wunsch: das Tagebuch an die Familie des Mädchens zurückzugeben: "Es fühlt sich an wie ein süßes Stück Familiengeschichte", erklärt sie abschließend.