Frau glaubt, Hund würde sich Katze wünschen: Jetzt ist das Gelächter groß

Ohio (USA) - Nichts passiert, alles gut. In diesem TikTok-Video ist keine Katze zu Schaden gekommen - zumindest ist es dem Frauchen der beiden Tiere wichtig, das zu betonen. Denn von der Harmonie, die sich die US-Amerikanerin (24) aus Ohio zwischen den Fellnasen erhofft hatte, ist in dem Clip nichts zu sehen. Wenngleich die Besitzerin versucht, dem Material die Schärfe mit lustigen Untertiteln zu nehmen. Ob es daran liegt oder am Gesamtkunstwerk? In jedem Fall amüsieren sich die User köstlich.