Frau hört seltsame Geräusche: Beim Blick in die Küche trifft sie der Schlag!

Venice (Florida/USA) - Wer hierzulande niemanden in seiner Wohnung erwartet, dürfte ziemlich angespannt sein, wenn plötzlich seltsame Geräusche aus der Küche kommen. Doch in Venice, Florida, sieht die Welt ein wenig anders aus. Zwar wunderte sich Mary Hollenback vor Kurzem ein wenig, als sie in ihren eigenen vier Wänden plötzlich entsprechende Geräusche aus der Küche hörte. Aber sie war sich sofort sicher, was los war - um dann kalt erwischt zu werden!